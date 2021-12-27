Лантратов может зимой перейти в ЦСКА или «Локомотив»

Вратарь «Химок» Илья Лантратов в зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

«Серьезный интерес к Лантратову сохраняют московские ЦСКА и «Локомотив». В случае красно-синих всё будет зависеть от решения совета директоров. В «Локо» активно размышляют над трансфером вратаря в связи с травмой основного голкипера Гильерме, которому в декабре исполнилось 36 лет», - приводит «Чемпионат» слова своего источника.

В текущем сезоне 26-летний голкипер провел 19 матчей за «Химки», в которых пропустил 31 мяч, но при этом семь раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Добавим, что голкипер находился в расширенном списке сборной России на матчи против Кипра и Хорватии.