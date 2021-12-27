«Нижний Новгород» рассматривает в качестве усиления бывшего нападающего «Крыльев Советов»

Бывший нападающий «Крыльев Советов» Егор Голенков может продолжить свою карьеру в «Нижнем Новгороде».

Этим летом 22-летний футболист перешел в чешскую «Сигму», за которую на данный момент не смог провести ни одного матча из-за повреждения.

«Интерес ко мне есть, в том числе от «Нижнего Новгорода», но сейчас все мысли, чтобы восстановиться после травмы. Если честно, в Чехии не особенно понравилось, особенно в бытовом плане. Много вопросов к клубу по поводу того, как меня лечили. Там как получилось: уже шел сезон, я ждал документы для заявки — и на тренировке случился стык колено в колено. Все думали, что ушиб, а в итоге пришлось делать операцию, пусть и несложную по хирургическим меркам. Сейчас завершаю восстановление», - приводит слова Голенкова «Матч ТВ».

За основную команду «Крыльев Советов» нападающий сыграл 52 матча, в которых забил 17 голов и отдал восемь результативных передач. Transfermarkt оценивает Голенкова в 350 тысяч евро.