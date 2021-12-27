Филимонов раскритиковал руководство «Спартака» за увольнение Витории

Экс-вратарь сборной России Александр Филимонов отреагировал на решение московского «Спартака» расстаться с главным тренером команды Руем Виторией.

«Красивой ли получилась история расставания «Спартака» и Руя Витории? Это не вопрос красивости. А кому в «Спартаке» давали работать? Давали сезон поработать и выгоняли. Это не вопрос «красиво-некрасиво», это руководство «Спартака» такое, и его стиль», - приводит слова Александра «ВсеПроСпорт».

Новым наставником «Спартака» стал итальянский специалист Паоло Ваноли.

Напомним, что Витория возглавлял красно-белых с мая этого года.

После 18 туров московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда также вышла в 1/8 финала Лиги Европы, финишировав первой в своей группе. .