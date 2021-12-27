ЦСКА заинтересован в приобретении полузащитника «Фейеноорда» Кекчю

Нидерландский «Фейеноорд» в ближайшее трансферное окно готов расстаться с полузащитником Оркуной Кекчю. Об этом сообщает Galapost.
По данным источника, в услугах 20-летнего футболиста заинтересован московский ЦСКА.
Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2025 года. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 12 миллионов евро.
Напомним, что Оркуна перешел в «Фейеноорд» из «Гронингена» в 2014 году на 40 тысяч евро. С тех пор он провел за команду 108 матчей, забил 13 голов и отдал 19 результативных передач.