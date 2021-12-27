Следующим клубом Мхитаряна может стать «Спартак»

Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян может в следующем сезоне пополнить состав «Спартака», сообщает Tuttomercatoweb, ссылаясь на Tuttosport.

Контракт футболиста с «Ромой» истекает в следующем году, на данный момент «волки» не имеют желания удерживать футболиста, и российская команда называется одним из вариантов продолжения карьеры хавбека.

В текущим сезоне Мхитарян сыграл в 23 матчах за «Рому» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.