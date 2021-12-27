Селихов: Когда «Спартак» в РПЛ играл хорошо, то проигрывал, если не очень, то умудрялись выигрывать

Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал об игре своей команды в РПЛ. В нынешнем сезоне вратарь смог перехватить место в основе у Александра Максименко.

«В РПЛ, когда мы играли хорошо, реально возили, сто моментов не забивали за игру — мы почему-то проигрывали. А когда на самом деле играли не очень, то умудрялись выкатывать там 1:1, 2:1. Если честно, не знаю, могу за себя говорить: у меня настрой к каждому матчу идёт один и тот же, что в Европе, что в чемпионате России», — сказал Селихов в видео на YouTube-канале «КраСава».

В нынешнем сезоне РПЛ Селихов провел шесть матчей за красно-белых, пропустив девять мячей. В Лиге Европы голкипер помог своей команде выйти в плей-офф Лиги Европы с первого места.