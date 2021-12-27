Юрий Семин про Миранчука: Тот, кто возьмет его в Италии, обязательно угадает

Трехкратный чемпион России во главе «Локомотива» Юрий Семин оценил игру российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука. Ранее появлялись слухи о том, что он может покинуть клуб и перейти в «Дженоа» Андрея Шевченко.

«То время, которые давали Алексею, он выступал прилично и достойно. Для него очень сложная ситуация — каждый раз выходить на 15 минут. Любой игрок чисто психологически это будет воспринимать не очень хорошо.

Думаю, он еще не сказал своего последнего слова в Италии. Тот, кто его возьмет в Италии, обязательно угадает», — приводит слова Семина сайт «Матч ТВ».

Напомним ранее сообщалось, что российским футболистом также интересуются итальянские «Дженоа» и «Верона».

В текущем сезоне россиянин провел 12 матчей в чемпионате Италии и Лиги чемпионов. За 395 минут на поле Миранчук отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.