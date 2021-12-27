«Парижу» и «Лиону» присудили техническое поражение в Кубке Франции из-за беспорядков на трибунах

Футбольные клубы «Лион» и «Париж», матч между которыми проходил 17 декабря в Кубке Франции, исключены из текущего розыгрыша турнира из-за беспорядков на трибунах во время игры.

17 декабря 1/32 финала Кубка Франции, проходившего на стадионе «Шарлети» в Париже, остановили из-за беспорядков на трибунах. После первого тайма между болельщиками клубов начались столкновения, некоторые болельщики бросили сигнальные ракеты и выбежали на поле. Организаторы объявили на стадионе, что матч не будет продолжен.

По итогам этого решения, дальше в сетке турнира прошла «Ницца». Кроме того, «Лион» был оштрафован на 52 тысячи евро, а болельщикам клуба запретили посещать гостевые матчи до конца сезона. «Париж» бл оштрафована на 10 тысяч евро, а стадион «Шарлети» дисквалифицирован на пять официальных матчей команды.