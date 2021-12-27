Селихов рассказал о последнем общении с Виторией: Футбол жесток

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов рассказал о словах Руя Витории после последнего матча, в котором красно-белые уступили «Сочи» (0:3).

«Прощальный разговор с Виторией? Он сказал пару слов: «Вы хорошо играли, но футбол жесток, потому с нами случился такой результат». Прощальных слов лично я не слышал», - сказал Селихов в интервью ютуб-канала «КраСава».

Новым наставником «Спартака» стал итальянский специалист Паоло Ваноли.

Напомним, что Витория возглавлял красно-белых с мая этого года.

После 18 туров московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда также вышла в 1/8 финала Лиги Европы, финишировав первой в своей группе. .