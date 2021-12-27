Габулов станет генеральным директором «Химок», сменив Анохина

Владимир Габулов станет генеральным директором «Химок», сменив на этом посту Сергея Анохина. В последний раз Габулов работал в системе подмосковного «Олимп-Долгопрудного».
Сам Анохин останется в наблюдательном совете «Химок». Он занимает пост генерального директора клуба с сентября 2020 года.
Последним местом работы Габулова был «Олимп-Долгопрудный», выступающий в ФНЛ. Владимир возглавил совет директоров «Олимпа» в феврале 2020 года, затем клуб объединился с «Долгопрудным». Этим летом Габулов объявил о своем уходе из клуба.
«Химки» занимают последнее 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 14 очков в 18 матчах.
источник: Телеканал «Матч Премьер»