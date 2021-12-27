«Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл»: Роналду выйдет в старте хозяев

Сегодня, 27 декабря на стадионе «Олд Траффорд» пройдет матч 19-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом». Команды огласили стартовые составы на эту игру.

«Ньюкасл»: Дубравка, Крафт, Ласселлс, Шер, Манкильо, Сент-Максимен, Лонгстафф, Шелви, Фрейзер, Жоэлинтон, Уилсон.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Теллес, Магуайр, Варан, Дало, Фред, Мактоминей, Фернандеш, Гринвуд, Рашфорд, Роналду.

Перед очной встречей «красные дьяволы» располагаются на седьмом месте с 27-ю очками, у «сорок» 19 место и десять баллов. При этом, подопечные Ральфа Рангника имею на два матча меньше своего сегодняшнего соперника.