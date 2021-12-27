Селихов признался, что отказался от миллиона долларов ради перехода в «Спартак»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов признался, что был отказался от миллиона долларов ради перехода в московский клуб.

«Правда ли, что я должен был получить миллион долларов - 20 процентов от суммы своего трансфера в «Спартак»? Был такой разговор. Но чтобы я перешел в «Спартак» - должен был отказаться от этих 20 процентов. Я просто подписал эту бумагу и выбрал футбол, и все», - сказал Селихов в интервью на ютуб-канале «КраСава».

Действующее соглашение голкипера рассчитано до лета 2016 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 1,2 миллиона евро.

Напомним, что Селихов перешел в «Спартак» из пермского «Амкара» в январе 2017 года. С тех пор он провел за красно-белых 47 матчей, в 15 из них оставив ворота «сухими». В составе московского клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.