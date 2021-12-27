Вейналдум зимой может перейти в «Ньюкасл» на правах аренды

Голландский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жоржиньо Вейналдум зимой может перейти в английский «Ньюкасл Юнайтед» на правах аренды.

Об этом сообщает AS.

По словам источника, английский клуб хочет взять полузащитника до конца сезона. «ПСЖ», в свою очередь, готов отпустить игрока только в случае полноценной продажи.

31-летний Вейналдум присоединился к ПСЖ летом 2021 года. В текущем сезоне Лиги 1 хавбек сыграл в 16 матчах своей команды, забил один гол и отдал ассист. Текущая трансферная стоимость вингера составляет 25 миллионов евро по данным Transfermarkt.