Журова посоветовала российским футболистам поработать с Тутберидзе

Член Государственной Думы Светлана Журова дала совет российским футболистам по улучшению результатов.

«Я бы еще отправила Тутберидзе к нашим футболистам. Меня как раз в последнее время очень критикуют, что я им не хочу разрешать на Мальдивы отдыхать ездить. Если бы они работали с такими тренерами как Ирина Винер-Усманова, Татьяна Покровская, Этери Тутберидзе, то вполне возможно, что результат был бы совсем другим. По крайней мере, это могло бы им пригодится с точки зрения психологии», - приводит слова Журовой «Газета».Ru.

Напомним, ранее Журова раскритиковала игроков за то, что они проводят отпуска в жарких странах, в частности, на Мальдивах. Политик заявила, что спортсмены могут отдохнуть и на российских курортах. Одним из катализаторов спора стал Артем Дзюба, опубликовавший свои фото с вышеупомянутых островов.