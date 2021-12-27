Уткин - о введении fan-ID: Согласен с фанатами, что меры контроля кажутся избыточными

Известный журналист раскритиковал решение ввести систему идентификации болельщиков fan-ID.

«В этой истории с возможным бойкотом я вижу только одно: характерно, что с людьми опять не посоветовались. Многим болельщикам, конечно, эти меры контроля кажутся избыточными. В этом отношении я с ними совершенно согласен», – сказал Уткин на своем ютуб-канале.

Напомним, что автором законопроекта выступило правительство РФ. Предполагается, что принятие fan-ID создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России чемпионата мира-2018, а также Кубка конфедераций-2017.

Добавим, что закон о введении fan-ID должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.