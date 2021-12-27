Терюшков заявил, что «Химки» не получали от топ-клубов обращений по Лантратову

Роман Терюшков, входящий в наблюдательный совет «Химок», заявил, что клуб не получал предложений от «Локомотива» и ЦСКА по вратарю Илье Лантратову.

«Топ-клубы сейчас не обращаются по поводу трансфера Лантратова. Мы в принципе, наверное, не готовы сейчас с Ильей прощаться. Он — игрок команды. В клубе нет планов расставания с ним этой зимой. Сто процентов», - приводит слова Терюшкова Sport24.ru.

В текущем сезоне 26-летний голкипер провел 19 матчей за «Химки», в которых пропустил 31 мяч, но при этом семь раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Добавим, что Лантратов находился в расширенном списке сборной России на матчи против Кипра и Хорватии.