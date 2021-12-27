Селихов - о своей судьбе без футбола: Мог стать таксистом или сидел бы в тюрьме

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов сделал предположение, как могла бы сложиться его карьера без футбола.

«Если бы не футбол, то мог бы стать таксистом. В лучшем случае. Благодарен отцу, что он определил меня в футбол. Неизвестно, где я мог оказаться: тюрьма или что-то еще», - сказал Александр в интервью на ютуб-канале «Красава».

Действующее соглашение голкипера рассчитано до лета 2016 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 1,2 миллиона евро.

Напомним, что Селихов перешел в «Спартак» из пермского «Амкара» в январе 2017 года. С тех пор он провел за красно-белых 47 матчей, в 15 из них оставив ворота «сухими». В составе московского клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.