Мбаппе заявил, что планирует в 2022 году выиграть Лигу чемпионом и мировое первенство

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе назвал цели на 2022 год и поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Единственное, что я могу спрогнозировать в матче «Реал» - «ПСЖ» - это победа «ПСЖ». Это будет сложная игра, но в 2022 году я хочу выиграть и Лигу чемпионов, и чемпионат мира», - приводит слова Киллиана Sky Sports.

Напомним, что Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в августе 2017 года за 145 миллионов евро. С тех пор он провел за столичную команду 195 матчей, забил 147 мячей и отдал 76 результативных передач. В составе парижан форвард стал трехкратным чемпионом Фрации, а также трижды победил в Кубке страны.