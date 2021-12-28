Гаджи Гаджиев: Два наиболее заметных игрока для меня в этом году - Агаларов и Захарян

Бывший тренер ряда российских клубов Гаджи Гаджиев рассказал о том, кто из игроков РПЛ произвел на него наибольшее впечатление по итогам 2021 года.

— Сложно сказать. Для меня открытием года стал Арсен Захарян. Как игрок, больше всего запомнился Гамид Агаларов. Для меня они два наиболее заметных игрока в 2021 году. Матвея Сафонова тоже выделю, выручал сборную в этом году», - приводит слова Гаджиева «Спорт день за днем».

Агаларов является лучшим бомбардиром в текущем розыгрыше РПЛ с 13-ю забитыми мячами, а Захарян стал одним из лучших игроков «Динамо». В этом сезоне он провел 17 матчей за клуб, в которых четыре раза поразил ворота и шесть раз отдал ассисты партнерам.