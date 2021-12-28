Левандовски - об идее проводить ЧМ каждые два года: Я не фанат этой идеи, это невозможно

Лучший нападающий 2021 года и игрок «Баварии» Роберт Левандовски отрицательно высказался против идеи проводить чемпионат мира каждые два года.

«Я не фанат этой идеи.

Если мы хотим подумать о чем-то еще, что изменит наш обычный график, нам также нужно подумать о перерывах. Если у нас будет чемпионат мира каждые два года, то период, когда игроки смогут играть на высоком уровне, сократится. Это невозможно ни физически, ни психологически», - цитирует слова Левандовски ESPN.

Напомним, ранее идею о проведении турнира раз в два года выдвигал в том числе президент ФИФА Джанни Инфантино.

При нынешней схеме первенство проводится каждые четыре года. Следующий мундиаль пройдет в ноябре-декабре 2022 года в Катаре.