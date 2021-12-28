Во Франции ввели новые ограничения по заполняемости стадионов

Во Франции установились новые ковидные ограничения в виду увеличения количества зараженных коронавирусом. Срок ограничений еще не утвержден.

Со следующей недели вступят в силу новые ограничения: не более пяти тысяч человек могут посещать спортивные мероприятия на открытом воздухе и не более двух тысяч человек в помещении.

Отмечается, что окончательный срок действия этих ограничений еще не утвержден. Все будет зависеть от дальнейшей динамики распространения COVID-19.

После 19-ти туров Лиги 1 «ПСЖ» идет лидером в турнирной таблице с 46-ю очками. Ближайший преследователь - «Ницца» и «Марсель» - 33 балла.