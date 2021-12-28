«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ньюкасл» в матче АПЛ

В 19-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде не смог обыграть «Ньюкасл». Встреча завершилась со счетом 1:1.
В составе хозяев отличился вингер Ален Сен-Максимен (7-я минута). Гости ответили голом в исполнении Эдинсона Кавани (71-я).
Таким образом, команда Ральфа Рангника с 28 очками осталась на седьмой позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Эдди Хау располагаются на 19-й строчке, имея в своем активе 11 очков.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» примет дома «Бернли», а «Ньюкасл» отправится в гости к «Эвертону». Обе игры состоятся 30 декабря.
источник: «Советский спорт»