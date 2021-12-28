Левандовски: Я проиграл два полуфинала ЛЧ и один четвертьфинал из-за судейских ошибок

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски заявил, что как минимум три ключевых матча своей команды в Лиге чемпионов прошли с судейскими ошибками, из-за которых «Бавария», возможно, не стала победителем турнира.

«Я проиграл два полуфинала и один четвертьфинал Лиги чемпионов из-за судейских ошибок. Возможно, мы вышли бы в финал и выиграли. Я думаю, что при правильном использовании VAR - это хорошо», - цитирует слова Левандовски в Twitter Bayern & Germany.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Левандовски сыграл в 17 матчах, в которых забил 19 голов и отдал один ассист. В Лиге чемпионов он забил девять мячей в шести играх. Поляк был признан лучшим нападающим 2021 года.