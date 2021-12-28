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Златан Ибрагимович: Мне не нужен «Золотой мяч», чтобы доказать, что я лучший. Каждый день - финал

Шведский форвард выступает за «Милан»,
28 декабря 2021 11:54
автор: Александр Бойченко

40-летний шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович отметил, что ему не важна такая индивидуальная награда, как «Золотой мяч», чтобы доказать свое превосходство над соперниками.

Золотой мяч - это хорошо, но он мне не нужен, чтобы доказывать, что я лучший.

Ментальность важна. Я тренируюсь каждый день так же, как и играю. Каждый день - финал. Когда я вернулся в «Милан», было сложно, но у нас сплоченная команда. У нас отличная командная атмосфера. Все движутся к одной цели», - сказал Ибрагимович на мероприятии в Милане, где он представил свою новую книгу.

В возрасте 40 лет Ибрагимович провел 11 матчей за «Милан» в текущем сезоне серии А, в которых смог семь раз забить и дважды отдать ассисты партнерам. Его контракт истекает 30 июня 2022 года. Действующая трансферная стоимость шведа составляет четыре миллиона евро по данным Transfermarkt.

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