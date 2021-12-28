Мхитарян может занять пост спортивного директора «Краснодара» после завершения карьеры

Атакующий полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, в данный момент выступающий за «Рому», может занять одну из руководящих должностей в клубе чемпионата России.

Как сообщает издание Armsport, 32-летний хавбек достиг договоренности с «Краснодаром». Отмечается, что после завершения своей профессиональной карьеры футболист займет пост спортивного директора «быков».

Ранее стало известно, что «Спартак» заинтересован в подписании Мхитаряна летом 2022 года в статусе свободного агента, однако сам футболист хочет остаться в Серии А.

Напомним, что Мхитарян выступает за «Рому» с сентября 2019 года. За это время он принял участие в 96 матчах, забил 26 голов и отдал 24 ассиста. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022-го.