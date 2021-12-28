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«Реал» рассматривает Влаховича в качестве возможной альтернативы Холанду

Сербский футболист выступает в Серии А с лета 2018 года.
28 декабря 2021 12:31
автор: Владислав Корегин

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович может продолжить свою карьеру в чемпионате Испании.

Согласно данным El Nacional, в услугах 21-летнего серба заинтересован «Реал». Отмечается, что мадридский клуб готов подписать футболиста в случае, если им не удастся приобрести форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Ранее появилась информация, что руководство «фиалок» планирует заработать на продаже своего игрока около 100 миллионов евро.

Напомним, что Влахович выступает за «Фиорентину» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он забил 18 голов и отдал четыре ассиста в 22 матчах клуба во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

После 19 сыгранных туров в чемпионате Италии Влахович возглавляет список лучших бомбардиров турнира, отличившись 16 забитыми мячами.

источник: El Nacional
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