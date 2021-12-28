Орлов заявил, что в «Зените» не будут удерживать Дзюбу

Известный комментатор из Санкт-Петербурга Геннадий Орлов высказался о возможном уходе из «Зенита» нападающего Артема Дзюбы.

«Был в Петербурге митинг «Не трогайте Дзюбу!»? Не было? Это тоже о многом говорит. Скажем Артему спасибо, а если захочет уйти, то попрощаемся, вот и всё», - приводит RT, слова Орлова, произнесенные в эфире «Радио Зенит».

Напомним, что ранее российские СМИ писали, что «Зенит» хочет заменить Дзюбу нападающем «Крыльев Советов» Иваном Сергеевым, а бывший капитан сборной России в таком случае продолжит карьеру в «Рубине».

Добавим, что в текущем сезоне Дзюба провел 24 матча во всех клубных турнирах, в которых забил десять мячей.