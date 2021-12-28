Арсен Захарян: Хочу перерасти во что-то большее, чем лучший молодой футболист

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал свою полученную награду лучшему молодому футболисту России в 2021 году.

«Стал футболистом благодаря любви к футболу. Я трудился и старался, уехал ради этого в Москву.

Эта награда очень важна для меня. Это значит, что мне не надо никогда останавливаться. Хочется перерасти во что-то большее, чем лучший молодой игрок», — передаёт слова Захаряна «Чемпионат».

Захарян стал одним из лучших игроков «Динамо» в этом году. В этом сезоне он провел 17 матчей за клуб, в которых четыре раза поразил ворота и шесть раз отдал ассисты партнерам.