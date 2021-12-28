«Интер» готов продать де Врея в зимнее трансферное окно

Центральный защитник «Интера» Стефан де Врей может сменить клубную прописку в январе 2022 года.

Как сообщает Calcio Mercato, руководство «нерадзурри» не смогло договориться с 29-летним футболистов по поводу продления действующего контракта, рассчитанного до конца сезона-2022/23. По этой причине команда готова рассмотреть вариант с продажей нидерландского игрока.

Отмечается, что черно-синие хотят заработать на трансфере защитника около 20 миллионов евро.

Напомним, де Врей выступает за «Интер» с лета 2018 года. В общей сложности он принял участие в 142 матчах, забил восемь голов и отдал шесть ассистов.