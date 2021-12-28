Медведев подтвердил, что Сергеев ведет переговоры с «Зенитом». Игрок проходит медосмотр

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что футболист «Крыльев Советов» Иван Сергеев ведет переговоры с клубом по поводу перехода в стан сине-бело-голубых.
«Сергеев сейчас проходит медосмотр. Следующим шагом будут переговоры с ним и «Крыльями Советов», — цитирует Медведева «РИА Спорт».
В нынешнем сезоне РПЛ Сергеев провел 18 матчей за самарский клуб, ему удалось забить шесть голов и отдать пять передач. Его контракт с «Крыльями» рассчитан до 30 июня 2024 года.
источник: «РИА Новости»