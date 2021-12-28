Тим не примет участие на Australian Open-2022

Австрийский теннисист Доминик Тим сообщил о том, что он пропустит Открытый чемпионат Австралии 2022 года.

На своей странице в Twitter 28-летний спортсмен объяснил данное решение тем, что в данный момент он продолжает восстанавливаться от травмы запястья. Тем самым, теннисист решил не рисковать своим здоровьем.

Отмечается, что Тим планирует вернуться на корт в рамках турнира Cordoba Open в Аргентине, который пройдет в конце января.

Добавим, что австриец занимает 15-е место в рейтинге ATP. В 2020 году он дошел до финала Australian Open, где уступил сербу Новаку Джоковичу.