Роналдиньо: Было бы замечательно, если бы Мбаппе выиграл с «ПСЖ» Лигу чемпионов

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо высказался о перспективах «Пари Сен-Жермен» выиграть Лигу чемпионов с Мбаппе в составе.

«Все игроки мира хотят играть в «ПСЖ». Лучшие в мире - в «ПСЖ». Так что это лучший клуб в мире.

Сегодня «ПСЖ» - это мировой стандарт. Для карьеры Мбаппе было бы здорово выиграть Лигу чемпионов, он такой молодой и уже многого добился. Думаю, он скучает по Лиге чемпионов. Было бы здорово, если бы он выиграл ее в составе этого клуба», - приводит слова бразильца Goal.com.

Напомним, что Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в августе 2017 года за 145 миллионов евро. С тех пор он провел за столичную команду 195 матчей, забил 147 мячей и отдал 76 результативных передач. В составе парижан форвард стал трехкратным чемпионом Франции, а также трижды победил в Кубке страны.