Форвард «Спартака» Понсе входит в сферу интересов «Дженоа»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе может стать игроком «Дженоа».

Как сообщает Tuttosport, руководство генуэзцев рассматривает 24-летнего аргентинца в качестве усиления своей атакующей линии в зимнее трансферное окно.

По информации источника, московский клуб может быть открыт к продаже своего футболиста после того, как был приобретен форвард «Шарлеруа» Шамар Николсон.

Напомним, Понсе перешел в «Спартак» в июле 2019 года из «Ромы» за три миллиона евро. С тех пор он забил 25 голов и отдал пять ассистов в 73 матчах за красно-белых. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Добавим, что в конце сентября аргентинскому футболисту диагностировали разрыв мениска. В общую группу столичной команды он должен вернуться в январе.