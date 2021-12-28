Агент Сергеева отказался от комментариев по поводу того, что игрок проходит медосмотр в «Зените»

Агент Юрий Штромбергер, клиентом которого является форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев, высказался по поводу появившейся информации о том, что его подопечный близок к переходу в «Зенит».

Ранее генеральный директор петербуржцев Александр Медведев подтвердил, что в данный момент 26-летний футболист проходит медосмотр в стане сине-бело-голубых.

– Не могу ничего комментировать. Могу ли подтвердить интерес «Зенита»? Не могу пока что ничего подтверждать. Спасибо, за понимание, – приводит слова агента Sport24.

Напомним, что Сергеев защищает цвета «Крыльев Советов» с августа 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 21 матчах самарцев во всех турнирах, забил восемь голов отдал семь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,3 миллиона евро.