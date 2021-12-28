«Порту» потребует от «Ливерпуля» 80 миллионов евро за покупку полузащитника Диаса в январе 2022 года

«Ливерпуль» хочет подписать флангового полузащитника «Порту» Луиса Диаса.

Как сообщает журналист Пипе Сьерра на своей странице в Twitter, руководство португальской команды готово рассмотреть вариант с продажей 24-летнего колумбийца этой зимой, если «мерсисайдцы» заплатят за хавбека 80 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в контракте футболиста в качестве отступных.

Отмечается, что английский клуб предпримет попытку подписать игрока по окончании текущего сезона, когда его цена может снизиться до 50-60 миллионов.

Напомним, Диас выступает за «Порту» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за «драконов» 121 матч, забил 39 голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

В составе сборной Колумбии полузащитник отыграл 31 встречу (7 голов).