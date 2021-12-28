Агент Сергеева заявил, что «Зениту» необходимо выплатить отступные, прописанные в контракте игрока

Юрий Штромбергер, агент форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева, подтвердил появившуюся новость о том, что футболист находится в шаге от своего перехода в «Зенит».

Ранее генеральный директор петербуржцев Александр Медведев подтвердил, что в данный момент 26-летний футболист проходит медосмотр в стане сине-бело-голубых.

– Иван пока проходит медобследование. Клубы сейчас договариваются. «Зенит» должен будет выплатить отступные, прописанные в контракте у Ивана, если захочет видеть его в команде. Сумму называть не буду. Договоренность уже близко – думаю сегодня-завтра. Сейчас клубы между собой решают, – цитирует агента Sport24.

Напомним, что Сергеев пополнил состав «Крыльев Советов» летом прошлого года – на его счету восемь забитых мячей и семь результативных передач в 21 проведенном матче за самарцев в сезоне-2021/22. Действующее соглашение футболиста с командой истекает 30 июня 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 2,3 миллиона евро.