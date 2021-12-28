Умер бывший защитник «Ростова» Николай Ширшов

Советский и узбекский защитник Николай Ширшов умер в возрасте 47 лет, сообщает пресс-служба «Ростова».

Обстоятельства смерти не были упомянуты.

Ширшов выступал за «Ростов» пять лет, в течении которых принял участие в 120 матчей за российскую команаду, в которых забил один гол. Больше всего встреч он провел только за «Пахтакор» - 159 (16 голов). Также Ширшов был игроком «Свердловца», ташкентского «Трактора», «СКИФ-Ордабасы», ростовского СКА, «Батайска-2007», «Таганрога» и «МИТОСА».

За сборную Узбекистана Ширшов сыграл 64 матча, в которых забил 13 голов.