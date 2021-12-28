Защитник Диалло может сменить «ПСЖ» на «Милан»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Абду Диалло вызвал интерес со стороны клуба чемпионата Италии – «Милана».

Согласно данным Sky Italia, руководство «россонери» находится в поисках усиления своей оборонительной линии после того, как до конца текущего сезона из-за травмы колена выбыл Симон Кьер. Отмечается, что сделка по переходу 25-летнего сенегальца может состояться в зимнее трансферное окно.

Напомним, что Диалло выступает за «ПСЖ» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне он отыграл 13 матчей за парижан во всех турнирах, отдав одну результативную передачу. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 25 миллионов евро.