«Болонья» заинтересована в приобретении полузащитника «Спартака» Тиля

Атакующий полузащитник «Фейеноорда» Гус Тиль, арендованный у «Спартака» до конца текущего сезона, может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии.

Согласно утверждению портала Calcioline, 24-летнего футболиста хочет приобрести «Болонья». Отмечается, что команда Серии А планирует подписать нидерландского игрока летом 2022 года.

Как сообщает источника, в ближайшее время «россоблу» свяжутся с представителями красно-белых, чтобы заблаговременно договориться о трансфере хавбека.

Добавим, что Тиль перешел в «Спартак» в августе 2019 года. Сумма трансфера полузащитника из клуба «АЗ Алкмар» составила 16 миллионов евро. В составе москвичей хавбек провел 24 встречи, отличившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

В текущем сезоне за «Фейеноорд» хавбек провел 30 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал три ассиста