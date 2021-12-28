Форвард «Славии» Кухта может продолжить свою карьеру в «Локомотиве»

«Локомотив» ведет переговоры по трансферу нападающего «Славии» Яна Кухты.

Как сообщает «Евро-Футбол.ру», железнодорожники уже связались с пражским клубом, а также с агентом 24-летнего форварда. Отмечается, что московская команда хочет подписать футболиста уже этой зимой. В свою очередь, чешская сторона готова продать игрока в ближайшее трансферное окно за четыре миллиона евро.

По информации источника, сам нападающий выразил готовность продолжить свою карьеру в России.

Добавим, что Кухта является воспитанником академии «Славии». Всего за пражскую команду он провел 67 матчей, забил 32 гола и отдал 13 результативных передач. Действующий контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2024 года.

В составе сборной Чехии форвард отыграл четыре встречи.