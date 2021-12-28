Никита Симонян: Ближе всего к «Зениту» стоит «Динамо», чтобы выиграть чемпионство

Легендарный советский экс-футболист Никита Симонян оценил перспективы Арсена Захаряна в «Динамо», а также спрогнозировал, что сине-белые смогут побороться с «Зенитом» за чемпионство в этом сезоне.

«Что хочу пожелать Арсену: во-первых, стабильной игры. Это в компетенции и родителей Арсена, и его самого — играть за «Динамо» от и до или нет.

«Динамо» не так далеко отстаёт от «Зенита». «Зенит» может на меня обидеться, но пора уже перевернуть… Перешагнуть другому клубу. Прежде всего, конечно, к этому ближе «Динамо», — передаёт слова Симоняна «Чемпионат».

В этом сезоне Захарян провел 17 матчей за клуб, в которых четыре раза поразил ворота и шесть раз отдал ассисты партнерам.