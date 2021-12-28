Шамиль Газизов: Агаларов отправится на сборы вместе с «Уфой»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил о том, что форвард Гамид Агаларов отправится на зимние тренировочные сборы клуба.

Ранее появилась информация, что в услугах 21-летнего россиянина заинтересован «Базель». При этом Газизов не исключил продажу футболиста в январе 2022 года.

– Конечно, он поедет на сборы с клубом. Гамид – футболист «Уфы». Он 7 числа будет на медосмотре, а потом сразу поедет на сборы, – приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Агаларов выступает за «Уфу» с января прошлого года. В нынешнем сезоне футболист является лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 13 голов в 18 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 1,2 миллиона евро.