Колыванов надеется, что Сергеев будет прогрессировать в «Зените»

Бывший главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов высказался о возможном переходе нападающего «Крыльев Советов» в «Зенит».

26-летний форвард выступал под руководством Колыванова в московском клубе.

«Сергеев очень здорово играет в этом сезоне. 26 лет – самый расцвет. Я думаю, что он хочет прогрессировать. С Дзюбой его вообще нельзя сравнивать. Вот с Азмуном они чем-то похожи: оба – быстрые, с хорошей правой ногой. Станет ли Сергеев усилением для «Зенита»? Он мечтал попасть в большой клуб. Молодец, что добился своей цели. Надеюсь, что Сергеев будет прогрессировать и поможет «Зениту» добиться тех результатов, которые они планируют», - приводит слова Колыванова «РБ-Спорт».

Напомним, что в текущем сезоне Сергеев провел 20 матчей за «Крыльев Советов» в РПЛ и Кубке России, в которых забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.

Помимо самарской команды и «Торпедо» 26-летний нападающий выступал за «Строгино», «Ригу», и «Тамбов».