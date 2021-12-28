«Лацио» намерен приобрести у «ПСЖ» Курзава

Итальянский «Лацио» хочет купить защитника «Пари Сен-Жермен» Леона Курзава. Действующий контракт игрока с клубом истекает следующим летом.

Курзава - игрок, которого главный тренер «Лацио» Марицио Сарри очень хочет видеть в своей команде. Отмечается, что «ПСЖ» просит за 29-летнего француза 4 миллиона евро, но сделка может быть заключена на 2,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Курзава принял участие в одном матче «ПСЖ» - в игре Кубка Франции. Текущая трансферная стоимость 29-летнего игрока оценивается в девять миллионов евро по данным Transfermarkt.