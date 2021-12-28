Рами рассказал, что «Сочи» пытался разорвать с ним контракт насильственным путем

Французский центральный защитник Адиль Рами рассказал, что «Сочи» пытался разорвать с ним контракт незаконным путем.

Через пару часов мне пришлось пойти в магазин, чтобы купить что-нибудь поесть, и на улице я вижу здоровяка в крутой машине. Пока я иду сотню метров до магазина, я фотографирую его на телефон, номер машины, все время, пока нахожусь на улице.

И через пять минут после моего возвращения с покупками он и еще один мужчина просто входят в квартиру и садятся напротив меня. Один кладет на стол договор, в котором половина страницы напечатана на русском, а половина - на английском, и говорит мне: «Подпиши».

Ну, через какое-то время уже с моими юристами, подключив службу безопасности Федерации футбола Франции, ФИФА, кто-то даже пошел к французским дипломатам, позвонившим в Россию, с просьбой уладить все мирным путем и отпустить меня, нам удалось закончить все благополучно, и мой контракт был разорван действующими правилами», - приводит слова Рами Telesport со ссылкой на Le QG.

Отметим, что Рами перешел в «Сочи» из турецкого «Фенербахче» в качестве свободного агента в феврале 2020 года, однако спустя шесть месяцев покинул клуб, так и не сыграв ни одного матча за сочинскую команду.

В нынешнем сезон он выступает за «Труа», провел семь матчей в Лиге 1 и отметился двумя голами.