Габулов официально назначен на пост генерального директора «Химок»

Пресс-служба «Химок» объявила о том, что пост генерального директора клуба занял бывший голкипер сборной России Владимир Габулов.

Отмечается, что 38-летнего специалиста уже представили сотрудникам подмосковной команды. К своим обязанности он приступит сегодня, 28 декабря. На этой должности Габулов сменил Сергея Анохина.

Напомним, что Габулов завершил карьеру футболиста в ноябре 2018 года. Затем он был председателем правления таких команд, как «Алания» и «Олимп-Долгопрудный».

В данный момент «Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков по итогам 18 сыгранных туров.