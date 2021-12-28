Радимов: Если Сергеев выдержит конкуренцию в «Зените», это откроет ему дорогу в сборную

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался на тему возможного перехода нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в питерский клуб.

«Сергеев хороший футболист. Он хорошо проявил себя в ФНЛ и доказывает сейчас в РПЛ, что способен забивать на этом уровне. Но нужно учитывать, что если Сергеев выдержит эту конкуренцию и начнет играть, то, скорее всего, это автоматически откроет ему двери в национальную сборную. Это и будет стимулом для него самого», — сказал Радимов «РБ-Спорт».

Напомним, что в текущем сезоне Сергеев провел 20 матчей за «Крылья Советов» в РПЛ и Кубке России, в которых забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.

Помимо самарской команды 26-летний нападающий выступал за «Строгино» (84 матча, 34 гола), «Ригу» (7, 1), «Тамбов» (7, 0) и «Торпедо» (56, 30).