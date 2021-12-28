Арсен Захарян: Подошел Шварц и сказал: «Будешь играть в составе с «Ахматом». Я офигел»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, как узнал, что впервые выйдет в стартовом составе в гостевой игре 20-го тура российской премьер-лиги сезона-2020/21 против «Ахмата».

«Мы были в Грозном, ко мне перед игрой подошёл Сандро Шварц и сказал: «Я тебе сейчас кое-что скажу, но ты не офигей. Будешь играть в составе с «Ахматом». И я офигел», - приводит слова Захаряна «Чемпионат».

Напомним, что та встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу бело-голубых. Захарян поучаствовал в обоих голах своей команды, заработав пенальти в первом случае, а во втором - став автором забитого мяча.