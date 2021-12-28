«Севилья» хочет арендовать Марсьяля до конца текущего сезона

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль всерьез заинтересовал «Севилью».

Согласно информации Sky Sports, испанская команда планирует арендовать 26-летнего француза до конца сезона-2021/22. При этом в сделку не будет включена опция обязательного выкупа футболиста. Отмечается, что «рохибланкос» уже отправили соответствующее предложение клубу АПЛ.

Ранее стало известно, что сам форвард выразил желание покинуть состав «красных дьяволов» в зимнее трансферное окно.

Напомним, что Марсьяль пополнил состав «МЮ» в 2015 году. Сумма трансфера 26-летнего француза из «Монако» составила 60 миллионов евро. За «манкунианцев» он провел 268 матчей, забил 79 голов и отдал 50 ассистов. Действующий контракт форварда истекает летом 2024-го.