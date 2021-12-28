«Уфа» близка к подписанию Стоцкого

Правый защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий находится в шаге от того, чтобы продолжить свою карьеру в составе «Уфы».

Как сообщает «Матч ТВ», в клубе из Башкортостана уверены, что 32-летний футболист сможет усилить оборонительную линию команды переда началом второй половины нынешнего сезона чемпионата России.

Напомним, что Стоцкий выступал за «Уфу» с 2015 по 2018 годы. За это время он принял участие в 102 матчах, забил 10 голов и отдал 16 ассистов. Затем футболиста подписал «Краснодар» за два миллиона евро.

В нынешнем сезоне защитник отыграл восемь встреч. Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2022 года.